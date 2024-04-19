Турнир претенденток. 13-й тур. Горячкина сыграет с Тань Чжунъи, Лагно встретится с Салимовой, другие партии

Турнир претенденток Торонто, Канада 13-й тур Начало партий – 21.30 по московскому времени. Нургюл Салимова (Болгария) – Екатерина Лагно (Россия) Тань Чжунъи (Китай) – Александра Горячкина (Россия) Хампи Конеру (Индия) – Анна Музычук (Украина) Рамешбабу Вайшали (Индия) – Лэй Тинцзе (Китай) Турнирное положение: Тань Чжунъи – 8, Лэй Тинцзе – 7,5, Горячкина, Лагно, Конеру– по 6, Вайшали – 5,5, Музычук, Салимова – по 4,5.
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