Уточнения госполитики по ядерному сдерживанию прокомментировал Медведев

Событием, которого ждали назвал озвученные президентом России Владимиром Путиным на заседании постоянного совещания Совбеза РФ по ядерному сдерживанию предложения и уточнения к новой редакции российской ядерной доктрины зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в посте, который 24 сентября опубликовал в своем Telegram-канале.