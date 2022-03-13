Невилл о 807 голах Роналду: «Они забиты в лучших лигах Европы. Он всегда хотел стать величайшим бомбардиром»

Гари Невилл высказался о рекорде Криштиану Роналду по голам в официальных матчах. Форвард «Манчестер Юнайтед» сделал хет-трик в игре АПЛ против «Тоттенхэма» (3:2) и побил мировой рекорд Йозефа Бицана, у которого 805 голов в официальных матчах.