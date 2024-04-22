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Мы соседи по планете

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Как выглядит семейная жизнь на самом деле

Как выглядит семейная жизнь на самом деле

Фотографу Даниэль Гюнтер (Danielle Guenther) надоели обычные семейные фотосессии, где все аккуратно одеты, причесаны, одинаково умильно улыбаются и сидят в неестественных позах посреди нереалистично красивых интерьеров.

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