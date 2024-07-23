Врач Одегнал: первые симптомы рака простаты обычно замечают поздно

Рак предстательной железы — очень распространенная проблема пожилых мужчин. По данным ВОЗ, в США, Европе и России рак простаты доминирует среди 70-летних пациентов, уверенно занимая второе место после рака легкого.
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