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Врач Одегнал: первые симптомы рака простаты обычно замечают поздно

Врач Одегнал: первые симптомы рака простаты обычно замечают поздно

Рак предстательной железы — очень распространенная проблема пожилых мужчин. По данным ВОЗ, в США, Европе и России рак простаты доминирует среди 70-летних пациентов, уверенно занимая второе место после рака легкого.

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