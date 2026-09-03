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Глобальные инвестиции в ИИ-инфраструктуру достигнут $31,6 трлн к 2050 году

Глобальные инвестиции в ИИ-инфраструктуру достигнут $31,6 трлн к 2050 году

Международная консалтинговая сеть PwC опубликовала масштабный долгосрочный отчет Global Data Centre Outlook, согласно которому мировые капитальные затраты на создание и модернизацию инфраструктуры для искусственного интеллекта составят колоссальные 31,6 триллиона долларов США в период до 2050 года.

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