Глобальные инвестиции в ИИ-инфраструктуру достигнут $31,6 трлн к 2050 году

Международная консалтинговая сеть PwC опубликовала масштабный долгосрочный отчет Global Data Centre Outlook, согласно которому мировые капитальные затраты на создание и модернизацию инфраструктуры для искусственного интеллекта составят колоссальные 31,6 триллиона долларов США в период до 2050 года.