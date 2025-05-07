Китайский эксклюзив: новинки для КНР

Китайский рынок остаётся важнейшим для многих автопроизводителей. Поэтому известные всему миру фирмы не только предлагают здесь свои самые свежие новинки, но и создают особые машины специально для одной страны.
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