Наблюдатели из миссии Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Донбассе передавали Вооруженным силам Украины секретные сведения о местоположении вооруженных формирований ЛНР и ДНР, и эти позиции сразу же обстреливались, заявил бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас.