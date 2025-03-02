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Экс-посол Борновас: наблюдатели ОБСЕ сообщали ВСУ данные о силах в Донбассе

Экс-посол Борновас: наблюдатели ОБСЕ сообщали ВСУ данные о силах в Донбассе

Наблюдатели из миссии Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Донбассе передавали Вооруженным силам Украины секретные сведения о местоположении вооруженных формирований ЛНР и ДНР, и эти позиции сразу же обстреливались, заявил бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас.

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