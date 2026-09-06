В Египте вынесли смертные приговоры 12 фигурантам дела о наркотиках

Суд по громкому делу о продаже наркотиков, состоявшийся в Новом Каире 5 сентября, завершился смертным приговором в отношении продюсера и ведущей Сары Халифы и еще 11 обвиняемых.
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