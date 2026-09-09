Герпетолог Черлин: москвичи могут встретиться с гадюкой в осеннем лесу

Жители Московского региона рискуют встретиться с гадюками во время прогулок в парке или сбора грибов в лесу ранней осенью.
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