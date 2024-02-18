Беглов поздравил с профессиональным праздником сотрудников транспортной полиции

Градоначальник пожелал им новых успехов в служении России и Петербургу. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников и ветеранов транспортной полиции с профессиональным праздником и 105-й годовщиной образования органов внутренних дел на транспорте.
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