AdIndex
ГлавнаяВсе новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

AdIndex

3 313 подписчиков

Свежие комментарии

  • Маша Глага
    Из за Кири даже смотреть не хочется.ТНТ покажет режис...
  • Eduard
    А у них всё создано для шпионства за нами,или фальши!Новая нейросеть G...
  • Ната
    а уж ТВ-реклама этого сейлса - бред полный!«Ааааавиасейлс» —...

Минэк установил ответственность маркетплейсов за нарушение авторских прав

Минэк установил ответственность маркетплейсов за нарушение авторских прав

Минэкономразвития предлагает обозначить условия, когда операторы цифровых платформ (например, маркетплейсов) не будут нести ответственность за то, что продавцы нарушают права на интеллектуальную собственность и товарные знаки при размещении товаров на этих площадках, пишут «Ведомости».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх