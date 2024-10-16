Минэк установил ответственность маркетплейсов за нарушение авторских прав

Минэкономразвития предлагает обозначить условия, когда операторы цифровых платформ (например, маркетплейсов) не будут нести ответственность за то, что продавцы нарушают права на интеллектуальную собственность и товарные знаки при размещении товаров на этих площадках, пишут «Ведомости».