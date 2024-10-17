Президент Литвы назвал неподходящим момент для переговоров России и Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил мнение, что настоящий момент является неподходящим для переговоров России и Украины из-за уверенности президента России Владимира Путина в своем преимуществе, передает Reuters.
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