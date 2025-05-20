Автоэксперт Баканов рассказал, какие автомобили менее подвержены коррозии

Любая машина рано или поздно гниет – вопрос лишь в сохранности лакокрасочного покрытия. Лучше всего оно держится на европейских автомобилях, где бывает и двухсторонняя оцинковка кузова, и толстый лакокрасочный слой.
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