AliExpress: самые популярные планшеты в России середины 2026 года

Половина топ-10 — доступные модели с диагональю около 11 дюймов Команда AliExpress СНГ проанализировала продажи планшетов за второй квартал 2026 года и составила рейтинг самых востребованных моделей в России на платформе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии