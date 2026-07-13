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AliExpress: самые популярные планшеты в России середины 2026 года

AliExpress: самые популярные планшеты в России середины 2026 года

Половина топ-10 — доступные модели с диагональю около 11 дюймов Команда AliExpress СНГ проанализировала продажи планшетов за второй квартал 2026 года и составила рейтинг самых востребованных моделей в России на платформе.

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