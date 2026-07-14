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Российские военные поразили три сухогруза на рейде порта Одесса

Российские военные поразили три сухогруза на рейде порта Одесса

Удары по объектам портовой инфраструктуры Украины и судам, которые используются в интересах украинской армии продолжают наносить российские военные, поражены три сухогруза, 14 июля сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

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