Российские военные поразили три сухогруза на рейде порта Одесса

Удары по объектам портовой инфраструктуры Украины и судам, которые используются в интересах украинской армии продолжают наносить российские военные, поражены три сухогруза, 14 июля сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
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