Работники МЧС навестили детский дом семейного типа в Глуше в рамках акции ´Не оставляйте детей одних´.

В преддверии летних каникул в Беларуси проводится республиканская акция ´Не оставляйте детей одних´. Цель мероприятия - предупреждение детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах, снижение количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечения их общей безопасности на водоемах, дома, на улице, в местах отдыха.