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Работники МЧС навестили детский дом семейного типа в Глуше в рамках акции ´Не оставляйте детей одних´.

Работники МЧС навестили детский дом семейного типа в Глуше в рамках акции ´Не оставляйте детей одних´.

В преддверии летних каникул в Беларуси проводится республиканская акция ´Не оставляйте детей одних´. Цель мероприятия - предупреждение детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах, снижение количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечения их общей безопасности на водоемах, дома, на улице, в местах отдыха.

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