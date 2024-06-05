Мигранты совершают криминальную революцию в России

14 070 преступлений, совершенных мигрантами, зарегистрировано в России за первый квартал 2024 года, такие цифры привел глава СКР Александр Бастрыкин на оперативном совещании по вопросам противодействия преступности в миграционной сфере.
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