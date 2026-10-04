temapenza
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temapenza

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Вместо колбасы делаю за раз 3 банки намазок: с утра остается только подсушить хлеб и избрать вкус

Если бутерброды с сыром и колбасой кажутся очевидными, стоит приготовить аппетитную домашнюю намазку на хлеб.

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