Мы готовы принять этот вызов, откат — не возможен Депутат Государственной Думы от фракции КПРФ Сергей Обухов, размышляя о ситуации в России, говорит, что сегодня, как никогда для россиян важна внутренняя самомобилизация — это ключевой вопрос.