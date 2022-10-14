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14.10.22==Сергей Обухов: Цель тектонических процессов на Западе — уничтожение России

Мы готовы принять этот вызов, откат — не возможен Депутат Государственной Думы от фракции КПРФ Сергей Обухов, размышляя о ситуации в России, говорит, что сегодня, как никогда для россиян важна внутренняя самомобилизация — это ключевой вопрос.

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