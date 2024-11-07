В Перми соберутся сотни юных палеонтологов со всей России

Сотни детей со всей России приедут в Пермь на юбилейную 15-ю Детскую палеонтологическую конференцию. В рамках мероприятия жюри будут представлены научно-исследовательские работы школьников, а также тематические мультфильмы, фотографии, аудиогиды и видеоролики.
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