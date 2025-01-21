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Петербургский дневник

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После матча с «Локомотивом» Роман Ротенберг отказался отвечать на вопросы журналистов

После матча с «Локомотивом» Роман Ротенберг отказался отвечать на вопросы журналистов

Главный тренер СКА отметил, что «диалог не получается» После матча с ярославским «Локомотивом» на пресс-конференции главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг отказался отвечать на вопросы журналистов.

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