После матча с «Локомотивом» Роман Ротенберг отказался отвечать на вопросы журналистов

Главный тренер СКА отметил, что «диалог не получается» После матча с ярославским «Локомотивом» на пресс-конференции главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг отказался отвечать на вопросы журналистов.
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