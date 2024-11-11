Экс-глава Гагаузии Влах: при Санду восстановление отношений с Россией невозможно

При президенте Майе Санду восстановление отношений Молдавии с Российской Федерацией невозможно. Соответствующее заявление сделала бывший руководитель Гагаузской автономии Ирина Влах, информирует РИА Новости.
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