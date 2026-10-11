Фрагменты БПЛА упали на территории аэропорта Сочи

Александр Река/ТАСС Фрагменты беспилотника упали на территории аэропорта в Сочи. Об этом 11 октября сообщили в оперштабе Краснодарского края.
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Бедный Сочи.. То БПЛА летают на него, то еще какие-то насекомые напали... Прямо кучами валяются!!! СТРАХ!!