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Фрагменты БПЛА упали на территории аэропорта Сочи

Фрагменты БПЛА упали на территории аэропорта Сочи

Александр Река/ТАСС Фрагменты беспилотника упали на территории аэропорта в Сочи. Об этом 11 октября сообщили в оперштабе Краснодарского края.

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