Новая городская площадь и торговая галерея появятся на Лужнецкой набережной

Это станет центральным благоустроенным общественным пространством Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил о том, что на Лужнецкой набережной за счет инвестора создадут общественные пространства, творческие и спортивные студии, рестораны и торговая галерея протяженностью 500 метров.