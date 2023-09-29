Игорь Петренко познакомился с гениальным врачом

Актер раскрыл секреты съемок в сериале «Доктор Краснов». Кадр из сериала «Доктор Краснов» Предоставлено телеканалом "Россия"Игорь Петренко сыграл главную роль в многосерийной медицинской драме «Доктор Краснов», премьерный показ которой начался на канале «Россия»: «Практически каждый день у нас на площадке были врачи-консультанты – молодые, энергичные, действующие специалисты, работающие в разных клиниках, многие из института скорой помощи имени Склифосовского.