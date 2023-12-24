Вайцеховская считает, что Валиева давно перестала быть фавориткой Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем Тelegram-канале высказалась о выступлении фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске.
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