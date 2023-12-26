Украинский разведчик назвал одну из основных проблем ВСУ

Украина не сможет победить в конфликте с Россией из-за «низкого качества человеческого ресурса». Об этом заявил разведчик из 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Оладушек в беседе с YouTube-каналом «Бутусов ПЛЮС».
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