Мировое обозрение

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Зловещая сказка об «энергетическом переходе»

Зловещая сказка об «энергетическом переходе»

Американский писатель и консультант по стратегическим рискам Фредерик Уильям Энгдаль опубликовал на своём сайте статью How Blackrock’s Larry Fink Created the Global Energy Crisis (Как Ларри Финк из BlackRock создал глобальный энергетический кризис).

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