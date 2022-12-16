Зловещая сказка об «энергетическом переходе»

Американский писатель и консультант по стратегическим рискам Фредерик Уильям Энгдаль опубликовал на своём сайте статью How Blackrock’s Larry Fink Created the Global Energy Crisis (Как Ларри Финк из BlackRock создал глобальный энергетический кризис).
Американский писатель и консультант по стратегическим рискам Фредерик Уильям Энгдаль опубликовал на своём сайте статью How Blackrock’s Larry Fink Created the Global Energy Crisis (Как Ларри Финк из BlackRock создал глобальный энергетический кризис).
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