Региональное управление Роспотребнадзора прогнозирует основной подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Новосибирской области на декабрь, отмечая, что с сентября по 8 октября 2026 года ОРВИ выявляли на 4,2% реже, чем за аналогичный период прошлого года.