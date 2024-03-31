RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 262 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Мало, там их куча засела, мочить до последнего.Нетаньяху: ЦАХАЛ ...
  • Георгий Михалев
    Видимо иностранные "специалисты" лютуют.В Уфе завели дело...
  • Eduard
    Мэр только мэр,а не вся нация.Может она занимает пост незаконно,а в спорт вообще не имеет права нос сувать?Журова — о словах...

Врач объяснила, почему в период смены сезона высок риск простудиться

Врач объяснила, почему в период смены сезона высок риск простудиться

Эксперт центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ врач-кардиолог Мария Щелочкова подчеркнула в беседе с RT, что смена сезона с холодного на тёплый чревата необъективной оценкой погодных условий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх