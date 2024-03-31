Врач объяснила, почему в период смены сезона высок риск простудиться

Эксперт центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ врач-кардиолог Мария Щелочкова подчеркнула в беседе с RT, что смена сезона с холодного на тёплый чревата необъективной оценкой погодных условий.
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