На День города астраханцы впервые исполнили гимн области вместе

Новый культурный символ области исполнили участники Всероссийского фестиваля школьных хоров. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Бабушкин: «Благодарю авторов произведения за прекрасную работу и всех астраханцев за этот выбор!».