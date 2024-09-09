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На День города астраханцы впервые исполнили гимн области вместе

На День города астраханцы впервые исполнили гимн области вместе

Новый культурный символ области исполнили участники Всероссийского фестиваля школьных хоров. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Бабушкин: «Благодарю авторов произведения за прекрасную работу и всех астраханцев за этот выбор!».

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