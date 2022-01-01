Происшествия

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В Томской области Дед Мороз подвел итоги конкурса «Ёлочная игрушка»

В целях напоминания детям и их родителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, полицейские организовали творческий конкурс «Елочная игрушка ГИБДД».

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