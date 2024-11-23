Россия и Бразилия подпишут большое соглашение о культуре

Россия и Бразилия подпишут всеобъемлющее соглашение в области культуры. Посол Бразилии в Москве Родриго Баэна Соарес сообщил, что после визита заместителя бразильского министра культуры в Россию в прошлом году, стороны находятся на завершающей стадии подписания соглашения.