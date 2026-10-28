Самоходная артиллерийская установка СУ-85 Группой командовал майор Акакий Букия. Днём раньше он принял командование 745-м самоходно-артиллерийским полком.
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