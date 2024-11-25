В России появился аналог импортных кварцевых генераторов собственного производства

До этого в промышленности использовались устройства из Германии и США.Холдинг "Росэлектроника", входящий в структуру "Ростеха", создал высокостабильные кварцевые генераторы, способные заменить собой аналогичные устройства из Германии и США.
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