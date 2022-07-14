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Джокович о запрете на въезд в США и Австралию: «Я профессиональный теннисист. Я не занимаюсь политикой, потому что меня это не интересует»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович высказался о том, что может пропустить US Open из-за действующих в стране ковидных ограничений, а Australian Open – из-за запрета на въезд после визового скандала.

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