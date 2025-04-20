Тройное ДТП в Ивановском районе: столкнулись Шкода, Пежо и Рено

Дорожные службы и правоохранительные органы выясняют причины столкновения. Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах, особенно в условиях весенней погоды.
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