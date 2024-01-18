В конгрессе отвергли возможность быстрой сделки с Байденом по Украине

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Майк Джонсон перед встречей с президентом страны Джо Байденом отверг возможность быстрого заключения сделки по защите государственной границы в обмен на выделение новой помощи Украине.
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