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Русская весна

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В конгрессе отвергли возможность быстрой сделки с Байденом по Украине

В конгрессе отвергли возможность быстрой сделки с Байденом по Украине

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Майк Джонсон перед встречей с президентом страны Джо Байденом отверг возможность быстрого заключения сделки по защите государственной границы в обмен на выделение новой помощи Украине.

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