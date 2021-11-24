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Российские солдаты уже у ворот Украины

Российские солдаты уже у ворот Украины

Так пугают доверчивых жителей Европы американские и европейские СМИ. То глава украинской военной разведки Кирилл Буданов карты Таро раскинет, то в интервью американской газете The Washington Post министр обороны Украины Алексей Резников со своими версиями российского вторжения выступит, то от… Далее » Показать полностью.

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