«Канадцев просто тянули за уши. Странно, что американцы, не последние люди в мире, спокойно отреагировали». Карандин о роли судей на МЧМ-2023

Юрий Карандин считает, что сборной Канады на домашнем МЧМ-2023 помогли судьи. – Как оцените уровень нынешнего чемпионата? – Североамериканцы умеют делать свое дело – отличный показ матчей, высокий уровень конкуренции, обладатели медалей определялись в овертаймах.
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