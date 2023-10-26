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«Не могу переварить»: появились жуткие подробности массового расстрела в США

Очередная бойня с многочисленными жертвами произошла в США – массовый расстрел случился в штате Мэн. Сообщалось, что по меньшей мере более 20 человек погибли и десятки получили ранения после того, как стрелок открыл пальбу в боулинге и баре в Льюистоне, втором по величине городе штата в среду ….

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