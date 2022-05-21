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Вера Алентова объяснила, почему не любят москвичей

Вера Алентова объяснила, почему не любят москвичей

Возможную причину нелюбви к жителям Москвы назвала народная артистка России Вера Алентова.  Актриса считает, что жителей мегаполиса не любят за то, что невозможно ухватиться за конкретный признак: здесь москвич один, а тут — совершенно другой.

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