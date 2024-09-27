Когда завершится СВО: "Математик-прорицатель" выступил с новым прогнозом. Стоит ли верить?

"Математик-прорицатель" назвал не только время окончания СВО, но и победителя конфликта на Украине. Но стоит ли верить такому прогнозу?Григорий Кваша, называющий себя математиком и историком, выступил с прогнозом о сроках окончания СВО и даже назвал победителя конфликта на Украине.