В Тамбове на улице Коммунальной временно ограничат движение

В центре Тамбова на улице Коммунальной временно ограничат дорожное движение. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с торжественным открытием мурала, граффити изобретателю Петру Можарову Так, с 22 часов 29 сентября до окончания мероприятия 30 сентября буде запрещена остановка и стоянка транспортных средств (кроме участников мероприятия) на стоянке у здания по улице Коммунальной, 21Б.