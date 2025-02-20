СЕО Blockstream Адам Бэк: Бычий тренд биткоина только начался

Адам Бэк: биткоин остается в начале бычьего тренда, несмотря на падение. Британский криптограф и CEO Blockstream Адам Бэк уверен, что биткоин продолжает бычий тренд, несмотря на недавние колебания и неспособность закрепиться выше $100 000.
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