СЕО Blockstream Адам Бэк: Бычий тренд биткоина только начался

Адам Бэк: биткоин остается в начале бычьего тренда, несмотря на падение. Британский криптограф и CEO Blockstream Адам Бэк уверен, что биткоин продолжает бычий тренд, несмотря на недавние колебания и неспособность закрепиться выше $100 000.