Астраханским участникам СВО доступны льготные займы на развитие бизнеса

А также их родственникам. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», а также программе Астраханского фонда поддержки МСП «Zа наших» военнослужащим в отставке, членам семьи участника СВО и демобилизованным бойцам доступны льготные займы на открытие или развитие бизнеса.