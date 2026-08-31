Документы рассекречены: как Красная Армия переломила хребет вермахту под Ельней

Ровно 85 лет назад Красная Армия переломила хребет вермахту под Ельней. К годовщине первого масштабного контрнаступления в ходе Великой Отечественной войны Минобороны опубликовало уникальные рассекреченные документы.
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