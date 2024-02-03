Технокомпании «вытащили» рынок США на новые исторические максимумы

Настоящий обвал фондовых индексов, случился с выходом данных по занятости США. Количество рабочих мест по ведомостям NFP, превысившее прогноз аналитикам, открывает возможности для продления жесткой монетарной политики ФРС.
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