Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 068 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Вставить каждой дуло снайперской винтовки во влагалище и  выстрелить.«ЦГ»: снайперская...
  • Татьяна Кибишева
    Осталось ещё на десять лет поднять пенсионный возраст. Именно к этому эта рожа и подводит, на основании его слов Голи...Мурашко заявил, ч...
  • Татьяна Кибишева
    Для России предпочтительнее победа и безоговорочная капитуляция режима Зеленского! Вы в Кремле совсем оглохли и не сл...Песков: Для Росси...

КП: Максим Фадеев не простил певицу Глюкозу из-за сына

КП: Максим Фадеев не простил певицу Глюкозу из-за сына

Скандальное выступление певицы Глюкозы в Красноярске вызвало бурные обсуждения в обществе. Встав на защиту артистки, некоторые коллеги считают, что неадекватное поведение объяснимо приемом антидепрессантов, в то время как другие отрицают данное оправдание.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх