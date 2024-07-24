КП: Максим Фадеев не простил певицу Глюкозу из-за сына

Скандальное выступление певицы Глюкозы в Красноярске вызвало бурные обсуждения в обществе. Встав на защиту артистки, некоторые коллеги считают, что неадекватное поведение объяснимо приемом антидепрессантов, в то время как другие отрицают данное оправдание.
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